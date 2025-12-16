千葉ロッテマリーンズ公式YouTubeが、2025年12月12日に動画を更新。能登半島で行われた復興支援野球教室に、米大リーグロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手（24）が登場した模様を公開した。「ちょっと調子乗ってるんじゃないですか？」先輩をイジる佐々木投手は、ロッテの高野脩汰投手（27）が参加した野球教室に登場。元チームメイトの二人は久々に顔を合わせたというが、高野投手は「相変わらずですよ、こいつは」「気取