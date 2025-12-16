坂出警察署 香川県坂出市のパチンコ店駐車場で、男性の軽自動車を傷付けたとして、坂出市久米町の男（75）が16日、器物損壊の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は2025年11月29日午後2時ごろ、坂出市のパチンコ店駐車場で、市内の男性（70）の軽自動車の後部ドアに数十cmの線状の傷を付けた疑いが持たれています。 男は針金で傷を付けたと話していて、車の修理代は約11万8000円です。 被害届を受けた警察が