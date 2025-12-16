【前後編の前編／後編を読む】「浮気相手に会ってもらいたい」義父の頼みに嫌とはいえず…結果、40歳夫は誰にも言えない秘密を抱えるハメに不倫というものは、結婚している人たちの周りに常に存在するものだ。結婚していなければ「不倫」は存在しないのだから当然なのだが、人はいつでも深層心理では誘惑したがり、誘惑されたがっているのかもしれない。中本翔一郎さん（40歳・仮名＝以下同）は、熱愛の末に結婚したものの義父