NZドル軟調、きのうの安値下回る新総裁が利下げの可能性に言及 NZドルは軟調。対円で89.40円まで下落、きのうの安値89.53円を下回っている。対ドルでも0.5763ときのうの安値0.5766を下回った。 NZ中銀のブレマン新総裁が追加利下げの可能性に言及したことで売りが続いている。市場はNZの利下げサイクルは終了し来年は引き締め策に転じるとの見方が広がっていた。ブレマン総裁はきのう、中銀の今後の見通しでは「近い将来さ