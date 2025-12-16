東京時間10:40現在 ＮＹ原油先物JAN 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝56.61（-0.21-0.37%） ウクライナ情勢などにらみ、原油先物が軟調。NY市場で続落となった後、時間外でも下げている。