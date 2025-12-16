東京時間10:39現在 東京金先物OCT 26月限（TOCOM） 1グラム＝21891.00（-164.00-0.74%） ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4339.00（+3.80+0.09%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先はドル安を受けてNY市場からしっかりの動きも、円建てでは円高分のマイナスが大きい。