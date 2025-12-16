米株価指数先物時間外取引下げ幅拡大、ナスダック0.8%安 東京時間10:49現在 ダウ平均先物MAR 26月限48694.00（-144.00-0.29%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6845.50（-35.50-0.52%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限25138.00（-204.75-0.81%）