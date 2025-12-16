USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.486.508.476.80 1MO8.475.547.055.75 3MO8.825.767.506.17 6MO9.136.027.996.67 9MO9.236.248.237.01 1YR9.356.448.417.30 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK8.858.357.13 1MO7.307.686.40 3MO7.908.366.68