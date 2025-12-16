明治時代からの長い歴史をもち、日本美術界の最高峰と謳われる公募展「日展」。2025年は、11月23日まで六本木の国立新美術館で「第118回日展」が開催されていた。だが、同展に出品された画家・中島健太氏の作品「忘れえぬひと」が、今後、全国各地で開催される巡回展では展示されないことが決まり、波紋を呼んでいる。【文・取材＝山内貴範】（全2回のうち第1回）【絵画】“すごい迫力”“目力が強すぎる”の声多数…俳優・大