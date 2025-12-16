横浜ＦＭは１６日、来シーズンより、スポーティングダイレクター（ＳＤ）に鈴木健仁氏（５４）が就任することが決定したことを発表した。今季まで西野努氏が務めていたが、契約満了で退任となり、空位となっていた強化担当の責任者に、今季Ｊ１に昇格した千葉で５年間ＧＭを務めていた鈴木氏が、現役時代以来の古巣復帰を果たすことになった。クラブを通して、鈴木氏は「９８年途中にクラブを離れてから２７年振りに戻る機会