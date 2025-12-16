シンガー・ソングライターで俳優の星野源が、大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）に特別企画で出場すると１６日、同局から発表された。会場は京都・宇治市のニンテンドーミュージアムになるが、事前収録のため、放送当日のニンテンドーミュージアムからの中継はない。披露するのは、今年発表したアルバム「Ｇｅｎ」収録曲で、アルバム制作の原点となった「創造」。ものづくりへの想（おも）いが込められた曲で