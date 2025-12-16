女優の大竹しのぶ（68）が16日までにインスタグラムを更新。長男の二千翔（にちか）さんの結婚披露宴を再現したものまねタレントらの写真に驚きをつづった。二千翔さんは、大竹が最初に結婚したTBSドラマディレクターで87年に亡くなった服部晴治さんとの間にできた子どもで、今年6月に結婚を公表。9月に披露宴を行った。14日に放送された日本テレビ系「誰も知らない明石家さんま第11弾」（午後7時）では、大竹の前夫、明石家さん