NHK¤Ï16Æü¡¢À±Ìî¸»¤¬Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸á¸å7»þ20Ê¬¡Ë¤ËÆÃÊÌ´ë²è¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£À±Ìî¤ÏºòÇ¯¤Þ¤Ç10Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð¾ì¡¢º£²ó¤Ç11²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¡¢À±Ìî¤¬ÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯È¯É½¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖGen¡×¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÁÏÂ¤¡×¡£¡É¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡É¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¶Ê¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¤Î35¼þÇ¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£»öÁ°¼ýÏ¿¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢µþ