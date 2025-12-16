多摩電子工業は12月から、最大65WのUSB Power Delivery（PD）対応USB充電器「PR-APC265CK」「PR-APC265CW」を各ECサイトで展開している。カラーはブラックとホワイトの2色で、価格は5980円。●最大65W対応 iPhoneなら20分で約50％まで充電できる新製品は最大65Wに対応し、巻き取り式USB-Cケーブル内蔵＋USB-Cポートを搭載するUSB充電器。集積回路に新素材の窒化ガリウムを採用することで小型かつハイパワーを実現している。サ