U-22プログラミング・コンテスト実行委員会は11月30日、U-22プログラミング・コンテスト2025最終審査会を開催した。入選16作品を審査した結果、経済産業大臣賞＜総合＞には、福岡市立早良中学校、伊藤碧さんの「F-gen」が輝いた。また、経済産業大臣賞＜テクノロジー＞には、香川県立丸亀高等学校、石田尚幹さんの「Pyxis -Client Side Code Editor」が、経済産業大臣賞＜アイデア＞には東京大学、直塚亘さんの「LLMView」が、経