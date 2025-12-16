観月ありさが自身のInstagramを更新し、電車に乗車中のプライベートショットを披露した。 【写真】コートにキャップ姿で電車に乗っている観月ありさ ■観月ありさが電車で移動中 観月は、「電車に乗って」と綴り、複数枚の写真を披露。デニムにグレーのニットを合わせ、ロングコートを羽織った観月は、キャップをかぶり、足元はスニーカーのカジュアルコーデで電車に乗っている。