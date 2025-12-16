国際卓球連盟（ITTF）は16日、2025年第51週の世界ランキングを発表した。 ■トップ30に日本勢8選手がランクイン 女子シングルスでは、「WTTファイナルズ香港2025」で1回戦敗退の張本美和（木下グループ）が日本勢トップの6位をキープ。同じく初戦敗退の伊藤美誠（スターツ）は1つ順位を落とし9位、早田ひな（日本生命）は10位と続き3選手がトップ10を維持している。その後には、初戦で姿を消した橋本帆乃香（