16日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝154円86銭前後と、前日午後5時時点に比べ40銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝181円98銭前後と12銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース