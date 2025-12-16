2025年12月14日、中国メディアの北京日報は、日本の若者の間で市販薬の乱用が社会問題になっていることを報じた。記事は、日本政府がこのほど発表した厚生労働省の研究班が昨年9月から今年2月に高校生約5万人を対象に実施した調査結果の内容を紹介。市販薬の過剰摂取率は1．4％に達し、男子が0．9％、女子が1．7％だったと伝えた。また、主な入手先では薬局・ドラッグストアが54．1％、自宅が25．6％となっており、薬品が手軽に購