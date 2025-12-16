中国商用飛機（COMAC）は、同社が開発したC909旅客機（旧称：ARJ21）が現在までに累計3000万人以上の乗客を安全に運んだことを明らかにしました。C909はこれまでに175機が納入され、中国国内の支線用旅客機の60％以上を占めています。また、中国以外でも12カ国で運航されています。C909は、中国が初めて国際的な基準に基づき独自に開発した中短距離向けの支線用ターボファンジェット旅客機で独自の知的財産権を完全に備えた機体で