原発から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定を巡り、第1段階の文献調査を終えた北海道神恵内村の高橋昌幸村長（75）は16日の村議会で、任期満了に伴う来年2月の村長選に7選を目指して立候補する意向を表明した。