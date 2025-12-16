中国の国連大使は、安全保障理事会の会合で、台湾有事をめぐる高市総理の発言について改めて撤回するよう求め、日本の国連大使が「日本に対する根拠なき発言は遺憾である」と反論しました。【映像】国連の安保理会合の様子国際平和などについて議論する国連の安保理会合の場で15日、中国の傅聡国連大使は高市総理の発言について「中国の内政への露骨な干渉だ」と批判しました。また、「アジアや世界の平和に深刻なリスクをもた