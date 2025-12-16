Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。毎日PCとスマホばかり見て、気づけば心もカサカサに…。そんな時、ふと「自然に触れたい」と思うことはありませんか？ まさにそんな思いで過ごしていた僕が、この「樹木の財布」を手にした瞬間、日常が少しだけ色づいた、そんな体験談です。これは財布か、それとも工芸品か