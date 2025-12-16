体を伸ばす効果 体を伸ばすことには多くの効果があり、私たちの体操などにも取り入れられています。この章では、まず「体を伸ばす効果」について、科学的根拠に基づいてアスリートが行なっているストレッチを参考に整理します。筋肉や骨格、血液など、生理学的な仕組みに共通点も多い、猫の伸びを理解する参考になるはずです。 ストレッチは、方法によって静的ストレッチと動的ストレッチの2つに分類でき、効果によ