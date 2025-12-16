岡山市役所 岡山市の大森雅夫市長は16日、国の重点支援地方交付金の使い道について、おこめ券を配らずに全市民に3000円を給付する方針を明らかにしました。 2025年12月1日時点で岡山市の住民基本台帳に記録されている約70万人が対象です。また住民税非課税世帯には1人当たり2000円を上乗せするということです。