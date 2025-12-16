文藝春秋コミック編集部が、古泉智浩氏による最新漫画『ゲットバック』を2025年12月16日（火）に発売。底辺高校に通うさえない男子2人がコンビを組み、漫画家を目指して奮闘する青春の「夢と現実」を描いた意欲作です。 文藝春秋『ゲットバック』 発売日：2025年12月16日（火）定価：1,100円（税込）著者：古泉智浩発行：文藝春秋 『ジンバルロック』『ワイルド・ナイツ』などで知られるサブカル界の異才・古