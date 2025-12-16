兵庫県香美町香住区に佇む全6室のスモールラグジュアリー旅館「さだ助別邸ICHIJO」が、香住ガニの解禁に合わせた春季限定宿泊プランの提供を開始。地元香住港で水揚げされたブランド蟹「香住ガニ」や、最高峰の但馬牛「但馬玄」を使用した贅沢な会席料理を、オールインクルーシブスタイルで堪能できます。 さだ助別邸ICHIJO「春季限定宿泊プラン」 宿泊期間：2026年4月1日〜2026年5月31日予約受付：2026年5月30日1