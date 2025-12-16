SAKYOU FES.2026実行委員会が、鳥取県下最大級となる野外音楽フェスティバル「SAKYOU FES.2026」をグリーンフィールドにて開催決定。「音楽でつながる、新しい鳥取」をテーマに、2026年4月18日（土）、19日（日）の2日間にわたり、多彩なアーティストが集結する大型イベントが展開されます。 SAKYOU FES.2026実行委員会「SAKYOU FES.2026」  開催日程：2026年4月18日(土)、4月19日(日)会場：グリーンフィールド(鳥