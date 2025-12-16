６月に再婚を発表し、第２子妊娠中のタレント・小林礼奈が、夫婦ショットを披露した。１６日までに「１週間、昼も夜も自炊してた自分へのご褒美（ほうび）に…」と題してブログをアップし、「『お願い！ラーメンいこう！』って誘ってきましたえれちゃん送って直行」とラーメン店での２ショットを掲載。「あっっさりラーメンが食べたかったんだよお最近脂っこいラーメンばかり食べてたから」と食事を楽しむ様子を紹介し、読