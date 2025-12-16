「Kis-My-Ft2」の二階堂高嗣（35）が15日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」に出演。サウナでモヤッとしたエピソードを語った。我が家・坪倉由幸が、新幹線で隣席の男性に「そんな顔する!?」と憤慨した話をした後、二階堂は「それ俺、サウナである」と続いた。座席か階段のようになっているサウナで、「上・中・下段だと上段のほうが熱いから好きなんだけど。上段は4人ぐらい座れて、3人座ってたの。中・下段も