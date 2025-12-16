年上のイケメン男性に失恋した22歳の元アイドルが、早くも新しい恋に向けて動き出し、スタジオから驚きの声が上がった。【映像】勝負服を着た22歳元アイドル（全身姿も）ABEMA『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。参加者たちは「復縁」「別れ」