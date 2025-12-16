7つの道と県を対象に対応が呼びかけられていた「北海道・三陸沖後発地震注意情報」について、政府はきょう、特別な防災対応の呼びかけを終了しました。青森県で震度6強を観測した地震に伴い、今月9日、気象庁は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を初めて発表しました。これに伴い、政府は北海道から千葉県にかけての一部の市町村を対象に、非常持ち出し品を常に持ち歩くなどの特別な対応を1週間とるよう呼びかけていましたが、き