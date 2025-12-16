栃木県の温泉施設では、22日の「冬至」に合わせて風呂に入れるユズの収穫が行われています。【映像】栃木県・東照温泉のユズ畑栃木県日光市にある東照温泉のユズ畑には、2000平方mの敷地に樹齢45年にもなる大木が30本ほど植えられていて、びっしりと鈴なりに黄色い実をつけています。今年は夏の猛暑の影響で数は少ないものの、比較的大きく実って香りも良いということです。冬晴れの下、温泉施設の職員らが梯子に登って、ユズ