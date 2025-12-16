鈴木憲和農林水産大臣は16日の会見で、政府の物価高対策で一部の自治体が“おこめ券”を配布することについて、コメ価格への影響は「ほぼほぼ無いと考えている」と述べました。会見で記者が「おこめ券を多くの自治体が選んだ場合、コメ価格の高騰に繋がるという指摘もある。これについて改めてどう思うか？」と質問。鈴木大臣は「まずどういう支援をするかということについては、まさに自治体がご判断いただけるものだと考え