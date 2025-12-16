ミランに所属するメキシコ代表FWサンティアゴ・ヒメネスに手術実施の可能性が浮上した。15日、イタリアメディア『MilanNews.it』が伝えている。現在24歳のヒメネスは、2017年8月に母国メキシコのクルス・アスルでプロデビュー。2022年7月にはオランダの名門フェイエノールトへと完全移籍し、加入1年目から公式戦43試合出場23ゴール2アシストを記録した。2023−24シーズンも公式戦41試合出場26ゴール8アシストの成績を残し、日