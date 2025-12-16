バイエルンは15日、元ドイツ代表GKマヌエル・ノイアーの負傷について発表した。現地時間14日に行われたブンデスリーガ第14節マインツ戦（2−2△）にフル出場したノイアーだが、この試合で負傷した模様。右大腿筋の肉離れと診断され、戦線を離脱することとなった。クラブは全治期間について明かしていないが、ドイツメディア『スカイスポーツ』によると、年内最終戦となる21日のブンデスリーガ第15節ハイデンハイム戦は欠場す