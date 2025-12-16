ロシア軍の攻撃で損傷した集合住宅＝9日、ウクライナ・ドネツク州/Anatolii Stepanov/Reuters（CNN）トランプ米大統領は15日、ウクライナでの戦争の終結がこれまで以上に近づいていると述べた。一方、米当局者は、ウクライナの安全保障の強化が和平協議を前進させたと示唆したものの、米国の提案は永続的なものではないとくぎを刺した。トランプ氏はホワイトハウスの大統領執務室で記者団に「我々はこれまで以上に近づいていると思