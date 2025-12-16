元宝塚歌劇団星組人気スターの女優如月蓮（41）が16日までにインスタグラムを更新。第1子男児を出産したことを報告した。如月は「みなさまへご報告です先月、元気な男の子を出産しました」と愛息を抱いた写真を公開。「あっという間に生後1ヶ月が過ぎ私自身の体調もようやく整いはじめ少しずつ新しい生活にも慣れてきました」と近況を報告した。続けて「小さくて優しい温もり可愛い泣き声そして力強い脚力！笑毎朝無事