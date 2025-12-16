日本人Jリーガーの移籍金問題を考える後編能力の高い日本人の若手選手は、欧州のクラブに引き抜かれることが濃厚だ。Jリーグはそれを前提として、彼らが適正価格で引き抜かれるための環境を整備している。いつの日か、欧州のトップクラブに超高額を積んでも欲しいと思わせ、その値札に見合う活躍を披露する日本人選手は出現するだろうか──。いまや欧州５大リーグでもU-21世代やU-23世代を対象としたリザーブリーグが当たり前