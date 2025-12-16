¥Ð¥ó¥À¥¤ ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ö¶ÈÉô¤Ï12·î15Æü¤è¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢ãÞÌçÃº¼£Ïº¡¢ÉÚ²¬µÁÍ¦¡¢¹ý¼£¡¦ÎøÀã¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× TAKE-UP ¥¤¥á¡¼¥¸¥ê¥ó¥°¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¸¥å¥¨¥ê¡¼Âè6ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¡ÖãÞÌçÃº¼£Ïº¡×¡ÖÉÚ²¬µÁÍ¦¡×¡Ö¹ý¼£¡¦ÎøÀã¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥ó¥°Á´3¼ï¤¬ÅÐ¾ì¡£ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ