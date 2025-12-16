SEVENTEENのユニット、エスクプス×ミンギュが圧倒的な人気を示した。【写真】「泣いちゃう」エスクプスの“デートSHOT12月16日、所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、「CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in INCHEON」のチケットが、前日（15日）に行われたファンクラブメンバーシップ先行予約のみで完売した。韓国内外5都市を巡るライブツアーの初公演とあって、予約ページには多くのアクセスが集中した。「CxM [DOUBLE UP]