【モデルプレス＝2025/12/16】俳優の竹内涼真が12月14日、自身のInstagramを更新。金髪パーマのロングヘア姿を披露し、話題となっている。【写真】32歳人気俳優「勝男からのギャップがすごい」金髪ロン毛パーマ姿◆竹内涼真、金髪パーマのロン毛姿披露竹内は、たくさんの赤い薔薇を背景に、金髪パーマのロングヘア姿でテーブルに肘をつき、カメラから目線を外して横を見ているショットを公開。「薔薇をどうぞ」とコメントし、「＃1