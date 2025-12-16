知育ブック『あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック システムシール手帳特大号』（扶桑社）がきょう16日、発売された。【画像】ふかふかラメラメ！付録の“シール手帳”発売前から話題を集め、10万部の重版となった本作。スペシャルふろくとして、ふかふかでラメラメなカバーがかわいいシステムシール手帳が付く。シールページ1枚と、シール台紙が2枚、メモ3枚に、総柄OPP袋1枚がついたもりだくさんの手帳。