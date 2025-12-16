【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１５日、国内で乱用が社会問題となっている合成麻薬フェンタニルを「大量破壊兵器」に指定する大統領令に署名した。麻薬対策の強化をアピールする狙いとみられる。大統領令はフェンタニルがテロ攻撃に使われる可能性を「米国にとって深刻な脅威」と位置づけ、国防総省などに米国内への流入阻止の取り組みを強化するよう指示した。トランプ氏はホワイトハウスで記者団に「これほ