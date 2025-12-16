高市総理は16日存立危機事態の認定をめぐり、「台湾有事という仮定の質問に答えることは差し控える」とのこれまでの政府答弁を維持する考えを示しました。高市総理は11月7日の衆議院・予算委員会で台湾有事をめぐり、「存立危機事態になり得る」と答弁し、中国が強く反発しています。高市総理は16日の参議院予算委員会で、「様々な想定を議論する中で述べたものだ」と説明した上で、「台湾有事という仮定の質問に答えることは差し