三重県鳥羽市にある鳥羽水族館では、アシカやアザラシなどが飼育されている大水槽で、年末恒例の大掃除が行われました。大水槽にはアシカとアザラシ、オットセイ合わせて5頭が飼育されています。15日は、大掃除を前に大水槽から1時間ほどかけて約600トンの水が抜かれました。大水槽の掃除は月に1回夕方から行われていますが、年末の大掃除はアシカやアザラシなどに綺麗になった水槽で新年を迎えてもらおうと、汚れの見やすい日中に