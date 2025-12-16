三重県鈴鹿市の結婚式場の解体工事現場で土砂が崩れ、男性作業員1人が生き埋めとなり死亡しました。15日午前9時頃、鈴鹿市寺家町の結婚式場の解体工事現場で、地中に埋められた杭の撤去作業中に周りの土砂が崩れ、深さ3メートルの穴の中で作業をしていた男性一人が生き埋めとなりました。消防隊員30人が出動して救出作業にあたり、男性作業員は正午前に心肺停止の状態で発見されましたが、その後、搬送先の病院で死亡が確認されま