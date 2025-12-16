正月に食べる雑煮について学ぶ講座が、15日に三重県津市榊原町の温泉旅館で開かれました。湯元榊原舘が4年前から開いている「三重の文化や歴史」を学ぶ講座で、この日は三重県総合博物館の学芸員・門口実代さんが三重県の雑煮について紹介しました。その中で門口さんは、三重県ではすまし汁に角餅を入れたものが多いが、県の中央部ではみそ汁の所もあることや、伊賀・伊勢では丸餅を入れるところもあると説明しました。また全国的