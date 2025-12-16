数字の並びに隠された法則を見抜く「規則性クイズ・初級編」！一見シンプルですが、数字の特徴に気づけるかどうかがポイントとなる問題です。問題：2、3、5、7、11、□、17□に入る数字は何でしょうか？ヒント：ある共通した性質をもつ数字が順番に並んでいます。答えを見る↓↓↓↓↓正解：13正解は「13」でした。▼解説この数列は、素数を小さい順に並べたものです。2、3、5、7、11、13、17素数とは、1と自分自身以外に割り切れ