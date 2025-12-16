今年も残すところあと2週間余り。年賀状の受付が15日から全国の郵便局で一斉に始まりました。年賀状の受付が始まった津中央郵便局（三重県津市）には特設のポストが設けられ、訪れた人たちが早速年賀状を投函していました。日本郵便によりますと、SNSの普及で年賀状離れが進んでいて、今年の元日に三重県内で配達された年賀状の数は前の年より390万通ほど減って736万通だったということです。年賀状を投函した人は「昔と違って今は